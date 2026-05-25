Медсестра краснотурьинской больницы похитила деньги у коллеги ради ставок на спорт

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Краснотурьинский городской суд вынес приговор старшей медсестре местной детской больницы, которая обманула свою коллегу. Женщина похитила с банковской карты потерпевшей 82 тысячи рублей и оформила на её имя кредит. Все добытые преступным путём деньги подсудимая проиграла в букмекерском приложении.Во время процесса было установлено, что 12 декабря 2025 года подсудимая воспользовалась доверительными отношениями с коллегой. Под предлогом очистки телефона она получила доступ к мобильному банку (пароль от приложения женщине был известен). В результате нескольких операций медсестра перевела на свой счёт и электронный кошелёк в общей сложности 82 тысячи рублей. Помимо этого, она оформила кредит на имя своей коллеги. Всё похищенное, как призналась сама подсудимая, она потратила на ставки в приложении «Винлайн».К моменту судебного разбирательства стороны примирились: подсудимая полностью возместила ущерб и принесла извинения. Суд учёл это как смягчающие обстоятельства наряду с полным признанием вины, раскаянием и состоянием здоровья. Отягчающих обстоятельств установлено не было. В то же время суд отметил, что преступления были совершены в условиях тяжёлых жизненных обстоятельств, вызванных склонностью к азартным играм, что не оправдывает противоправных действий.За каждое из двух хищений с банковского счёта женщине назначили штраф по 120 тысяч рублей. По совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, окончательное наказание составило штраф в размере 150 тысяч рублей.Приговор краснотурьинского суда уже вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+