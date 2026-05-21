Ради фестиваля «Движение Урал» в Екатеринбурге 6 июня перекроют несколько улиц
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Несколько улиц перекроют в Екатеринбурге для мотоколонны фестиваля «Движение Урал», которая должна будет проехать от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга 6 июня.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, в связи с этим с 12.00 движение будет закрыто:
– на проспекте Космонавтов, от кольцевой автодороги до Челюскинцев;
– на улице Челюскинцев, от Космонавтов до Свердлова;
– на улице Свердлова, от Челюскинцев до Карла Либкнехта;
– на улице Карла Либкнехта, от Свердлова до проспекта Ленина;
– на проспекте Ленина, от Свердлова до 8 Марта.
Открыть движение обещают сразу после того, как колонна мотоциклистов закончит движение на указанных участках.
«Масштабный фестиваль автомотокультуры "Движение Урал" пройдёт в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Он состоится в уральской столице в третий раз»,
– напомнили в мэрии.
