Ради фестиваля «Движение Урал» в Екатеринбурге 6 июня перекроют несколько улиц





– напомнили в мэрии. «Масштабный фестиваль автомотокультуры "Движение Урал" пройдёт в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Он состоится в уральской столице в третий раз»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Несколько улиц перекроют в Екатеринбурге для мотоколонны фестиваля «Движение Урал», которая должна будет проехать от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга 6 июня.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, в связи с этим с 12.00 движение будет закрыто:– на проспекте Космонавтов, от кольцевой автодороги до Челюскинцев;– на улице Челюскинцев, от Космонавтов до Свердлова;– на улице Свердлова, от Челюскинцев до Карла Либкнехта;– на улице Карла Либкнехта, от Свердлова до проспекта Ленина;– на проспекте Ленина, от Свердлова до 8 Марта.Открыть движение обещают сразу после того, как колонна мотоциклистов закончит движение на указанных участках.Мероприятие для возрастной категории 18+