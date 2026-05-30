На трассе в Белоярском районе ограничили движение после смертельного ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На 54-м километре федеральной трассы «Екатеринбург, Шадринск, Курган» в Белоярском районе произошло смертельное ДТП с участием трёх транспортных средств. Из-за аварии движение на участке временно затруднено в обоих направлениях. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, столкнулись «Газель», грузовой автомобиль «Рено» и «Опель Зафира». В результате аварии погибли водитель и пассажир «Газели». Их личности в настоящее время устанавливают сотрудники полиции.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области, следственно-оперативная группа и экстренные службы.Для проезда организован объезд по обочине, движение регулируется в реверсивном режиме.Мероприятие для возрастной категории 18+