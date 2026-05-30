Возрастное ограничение 18+
На трассе в Белоярском районе ограничили движение после смертельного ДТП
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На 54-м километре федеральной трассы «Екатеринбург, Шадринск, Курган» в Белоярском районе произошло смертельное ДТП с участием трёх транспортных средств. Из-за аварии движение на участке временно затруднено в обоих направлениях. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, столкнулись «Газель», грузовой автомобиль «Рено» и «Опель Зафира». В результате аварии погибли водитель и пассажир «Газели». Их личности в настоящее время устанавливают сотрудники полиции.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области, следственно-оперативная группа и экстренные службы.
Для проезда организован объезд по обочине, движение регулируется в реверсивном режиме.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, столкнулись «Газель», грузовой автомобиль «Рено» и «Опель Зафира». В результате аварии погибли водитель и пассажир «Газели». Их личности в настоящее время устанавливают сотрудники полиции.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области, следственно-оперативная группа и экстренные службы.
Для проезда организован объезд по обочине, движение регулируется в реверсивном режиме.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию