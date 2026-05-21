Екатеринбург стал самым массовым городом «Зелёного марафона»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Екатеринбург в 13-й раз присоединился к благотворительному спортивному событию «Зелёный марафон» и стал самым массовым городом-участником проекта. На старт по центральным улицам города вышли более 15,5 тысячи человек, это больше, чем в любом из 60 городов России, где проходят забеги. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.Участники могли выбрать дистанции в зависимости от возраста и уровня подготовки. Для взрослых подготовили маршруты длиной от 1 до 21,1 километра, подростки соревновались на дистанциях 1 и 4,2 километра, а дети участвовали в забеге на 400 метров. Для любителей скандинавской ходьбы организовали отдельную дистанцию.Помимо забегов, на территории комплекса «Динамо» прошёл семейный фестиваль с мастер-классами, интерактивными площадками и благотворительными активностями.Мероприятие для возрастной категории 18+