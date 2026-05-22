Свердловский облсуд продлил арест блогеру Екатерине Улановой

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд продлил срок содержания под стражей блогеру и основательнице интернет-магазина «Ulanova Бюро» Екатерине Улановой, которую обвиняют в обмане покупателей. С ходатайством о продлении меры пресечения выступил следователь, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.Уланову обвиняют в совершении 1017 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, четырёх преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ, а также 760 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ. Речь идёт о статьях, связанных с мошенничеством.Суд продлил меру пресечения до 25 июня. Постановление пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+