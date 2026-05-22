В Свердловской области 117 человек направили к онкологам после диагностики меланомы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области более 1,3 тысячи человек прошли обследование в единый день диагностики меланомы. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.По итогам осмотров 117 жителей региона были направлены к врачам-онкологам для углублённого обследования и дальнейшего лечения.Как отметила главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева, каждый четвёртый случай первичного рака кожи выявляется во время профилактических осмотров. По её словам, у пациентов часто отсутствуют жалобы, а обнаружить подозрительные изменения помогает только полный осмотр кожи.К группе риска специалисты относят людей старше 60 лет, светлокожих и светловолосых, с большим количеством веснушек и родинок, а также тех, у кого у близких родственников диагностирован рак кожи. Также повышенное внимание к обследованиям рекомендуют людям, у которых новообразования изменились за последние недели или месяцы, и любителям загара.В регионе показатель ранней выявляемости рака кожи превышает 82%, что означает, что большинство случаев удаётся обнаружить на первой и второй стадиях, когда лечение наиболее эффективно.Мероприятие для возрастной категории 18+