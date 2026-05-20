В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга переименуют несколько остановок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Комиссия по топонимике администрации Екатеринбурга приняла решение о смене названий нескольких остановок общественного транспорта. Изменения затронут Верх-Исетский и Ленинский районы города.Как уточняет официальный портал Екатеринбург.рф, в первую очередь перемены коснутся остановочных пунктов «Уралкабель». Теперь они будут называться «Нагорная». Это решение связано с тем, что производственные цеха завода «Уралкабель» давно перенесены в другие части города. Прежнее название утратило свою актуальность и даже начало вводить пассажиров в заблуждение. Новое имя остановки получили по находящейся поблизости улицы Нагорной.Кроме того, комиссия решила переименовать остановки под названием «Ясная» вблизи перекрёстка улиц Шаумяна и Ясной. Теперь они будут называться «Институт физкультуры», указывая на расположенное здесь учебное заведение. При этом остановки на пересечении улиц Академика Бардина и Ясной так и останутся «Ясными». Таким образом, удастся избежать путаницы, ведь сейчас сразу два разных места имеют одинаковое название «Ясная».Изменения вступят в силу после того, как специалисты обновят указатели и схемы маршрутов.