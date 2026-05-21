Метателю ножей в ребёнка Сухоложский суд продлил арест

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сухоложский городской суд принял решение продлить срок содержания под стражей гражданину, который обвиняется в особо тяжком преступлении против малолетнего. Речь идёт о человеке, который метал ножи в малолетнего мальчика.Мужчину обвиняют по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Шокирующее преступление было совершено в марте 2026 года в отношении мальчика 2014 года рождения. По версии следствия, фигурант, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, под вымышленным предлогом поставил малолетнего сына своей сожительницы к стене и начал бросать в него ножи. При этом ребёнок получил ножевое ранение в живот.В настоящее время в отношении этого же мужчины возбуждено ещё одно уголовное дело. На этот раз его подозревают в истязании того же самого потерпевшего. Ситуация усугубляется тем, что от участия в деле в качестве законного представителя ребёнка была отстранена родная мать мальчика. Причиной отстранения стало вопиющее бездействие женщины, которая несколько дней не обращалась ни в правоохранительные органы, ни к медикам. Своим равнодушием она фактически подвергла опасности жизнь и здоровье собственного сына, который уже пострадал от рук её сожителя.Следствие считает, что оставление обвиняемого на свободе может представлять угрозу для общества. Суд согласился с доводами следственных органов и продлил меру пресечения гражданину ещё на один месяц. Всё это время мужчина проведёт под стражей в ожидании дальнейших разбирательств. Мероприятие для возрастной категории 18+