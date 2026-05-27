Острую проблему со старыми покрышками пытается решить мэрия Екатеринбурга

«Надо в этом направлении двигаться, необходимо определить площадку», — приводит слова мэра официальный портал Екатеринбург.рф.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Проблемой со старыми покрышками озаботились в администрации Екатеринбурга. Ради её решения планируется создать специальную организацию.«Вечерние Ведомости» неоднократно писали о том, как отработанные своё покрышки становятся опасным мусором на улицах свердловских городов и в лесных массивах. Причина этого простая — единственным законным способом избиваться от них долгое время остаётся сдача в специализированный пункт приёма, а услуга эта платная. Разумеется, автовладельцы не торопились платить за то, чтобы избавиться от «лысой резины» за свои кровные. В лучшем случае они пристраивали покрышки в шиномонтажки (которые и без того переполнены подобным «добром») или оформляли ими газончики в придомовых территориях. Но чаще — либо тайно складировали на мусоросборочных площадках, либо просто выбрасывали, где придётся.Как стало известно сегодня, на прошедшем рабочем совещании мэра Екатеринбурга с руководителями районов и профильных комитетов по организации содержания городских территорий, был поднят вопрос о том, как же переломить ситуацию со старой «резиной». Мэр поручил подчинённым проработать вопрос об организации на базе муниципального учреждения процесса обработки и утилизации отработанных покрышек.Прозвучали альтернативные решения проблемы. Среди них — создание утилизирующей компанией специальной площадки для сбора покрышек и выделение субсидий муниципалитетам на вывоз и утилизацию шин.На совещании было оговорено, что решение проблемы с утилизацией покрышек может не только улучшить экологическую ситуацию в городе, но и приносить ощутимую выгоду. Создание специализированной организации на базе МБУ «Инспекция охраны окружающей среды» позволит наладить циклическую модель экономики, когда шины будут превращаться в полезную продукцию (например, в резиновую крошку для дородных покрытий). Но на это требуется время и пока неизвестно, когда же покрышки исчезнут с улиц свердловских городов и из лесопарков. Мероприятие для возрастной категории 18+