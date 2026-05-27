Возрастное ограничение 18+

Острую проблему со старыми покрышками пытается решить мэрия Екатеринбурга

19.58 Пятница, 29 мая 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Проблемой со старыми покрышками озаботились в администрации Екатеринбурга. Ради её решения планируется создать специальную организацию.

«Вечерние Ведомости» неоднократно писали о том, как отработанные своё покрышки становятся опасным мусором на улицах свердловских городов и в лесных массивах. Причина этого простая — единственным законным способом избиваться от них долгое время остаётся сдача в специализированный пункт приёма, а услуга эта платная. Разумеется, автовладельцы не торопились платить за то, чтобы избавиться от «лысой резины» за свои кровные. В лучшем случае они пристраивали покрышки в шиномонтажки (которые и без того переполнены подобным «добром») или оформляли ими газончики в придомовых территориях. Но чаще — либо тайно складировали на мусоросборочных площадках, либо просто выбрасывали, где придётся.

Как стало известно сегодня, на прошедшем рабочем совещании мэра Екатеринбурга с руководителями районов и профильных комитетов по организации содержания городских территорий, был поднят вопрос о том, как же переломить ситуацию со старой «резиной». Мэр поручил подчинённым проработать вопрос об организации на базе муниципального учреждения процесса обработки и утилизации отработанных покрышек.

«Надо в этом направлении двигаться, необходимо определить площадку», — приводит слова мэра официальный портал Екатеринбург.рф.


Прозвучали альтернативные решения проблемы. Среди них — создание утилизирующей компанией специальной площадки для сбора покрышек и выделение субсидий муниципалитетам на вывоз и утилизацию шин.

На совещании было оговорено, что решение проблемы с утилизацией покрышек может не только улучшить экологическую ситуацию в городе, но и приносить ощутимую выгоду. Создание специализированной организации на базе МБУ «Инспекция охраны окружающей среды» позволит наладить циклическую модель экономики, когда шины будут превращаться в полезную продукцию (например, в резиновую крошку для дородных покрытий). Но на это требуется время и пока неизвестно, когда же покрышки исчезнут с улиц свердловских городов и из лесопарков.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге собственника квартиры под аренду обязали избавиться от тараканов в жилище
27 мая 2026
Половина жителей Екатеринбурга регулярно продаёт лишние вещи
23 мая 2026
Жители Екатеринбурга планируют потратить на выпускной в среднем 65 000 рублей
24 мая 2026
Мэрия Екатеринбурга отдала под вырубку ещё один кусок леса ради стройки
28 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбург хорошо выглядит как туристический бренд, но проигрывает по восприятию экологии

В городе обсудили итоги масштабного исследования
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:19 Авито запустил автокредит для покупки автомобилей у частных продавцов
20:58 В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга переименуют несколько остановок
20:09 Метателю ножей в ребёнка Сухоложский суд продлил арест
19:58 Острую проблему со старыми покрышками пытается решить мэрия Екатеринбурга
19:01 Бывший предприниматель из Каменска-Уральского заплатит за немаркированный никотин
18:56 Мэрия заблокировала строительство жилой высотки возле «Ботаника молла»
17:16 Екатеринбуржцев приглашают в День эколога посубботничать в лесопарке
16:59 В «Уральском экспрессе» появился вагон с панорамным видом
16:23 Погода помешала «Уралочке» отметить юбилей под открытым небом
15:36 Уникальные игрушки из ваты станут основой выставки в Екатеринбурге
14:47 Банк ДОМ.РФ выделил 1,2 млрд рублей на строительство камерного жилого комплекса в Екатеринбурге
14:20 Суд обязал предприятие «Теплодом» реконструировать котельные в Кушвинском районе
13:59 На Урале резко выросло число ДТП с дикими животными
13:43 «Деревенский» шедевр Андрея Кончаловского покажут в Ельцин-центре
13:08 Судебного пристава в Красноуфимске оштрафовали за фиктивное закрытие дел должников
12:51 На Юго-Западе на месяц перекроют участок Волгоградской. Автобус № 72 пустят в объезд
12:43 Жителя Талицы будут судить за нападение на сотрудника полиции
11:49 Тысячный хор откроет празднование Дня России в Екатеринбурге
11:25 В Свердловской области ко Дню защиты детей пройдут фестивали, концерты и семейные праздники
11:10 В Екатеринбурге появилась новая площадка для продажи продукции уральских фермеров
10:59 В Свердловской области к работе приступили два новых мировых судьи
10:51 В первый «Коляда-Plays» в Екатеринбурге день покажут четыре спектакля
10:42 В Кировграде будут судить мужчину по делу о незаконной добыче песчано-гравийной смеси с золотом и серебром
10:35 Повара школьных столовых Свердловской области устроили кулинарный батл за звание лучших
10:23 В Ивделе 81-летняя пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей после нападения бездомной собаки
22:02 Екатеринбуржская собачка осталась без хозяйки и едва не оказалась на улице
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
22:19 Авито запустил автокредит для покупки автомобилей у частных продавцов
20:58 В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга переименуют несколько остановок
20:09 Метателю ножей в ребёнка Сухоложский суд продлил арест
19:58 Острую проблему со старыми покрышками пытается решить мэрия Екатеринбурга
19:01 Бывший предприниматель из Каменска-Уральского заплатит за немаркированный никотин
18:56 Мэрия заблокировала строительство жилой высотки возле «Ботаника молла»
17:16 Екатеринбуржцев приглашают в День эколога посубботничать в лесопарке
16:59 В «Уральском экспрессе» появился вагон с панорамным видом
16:23 Погода помешала «Уралочке» отметить юбилей под открытым небом
15:36 Уникальные игрушки из ваты станут основой выставки в Екатеринбурге
14:47 Банк ДОМ.РФ выделил 1,2 млрд рублей на строительство камерного жилого комплекса в Екатеринбурге
14:20 Суд обязал предприятие «Теплодом» реконструировать котельные в Кушвинском районе
13:59 На Урале резко выросло число ДТП с дикими животными
13:43 «Деревенский» шедевр Андрея Кончаловского покажут в Ельцин-центре
13:08 Судебного пристава в Красноуфимске оштрафовали за фиктивное закрытие дел должников
12:51 На Юго-Западе на месяц перекроют участок Волгоградской. Автобус № 72 пустят в объезд
12:43 Жителя Талицы будут судить за нападение на сотрудника полиции
11:49 Тысячный хор откроет празднование Дня России в Екатеринбурге
11:25 В Свердловской области ко Дню защиты детей пройдут фестивали, концерты и семейные праздники
11:10 В Екатеринбурге появилась новая площадка для продажи продукции уральских фермеров
10:59 В Свердловской области к работе приступили два новых мировых судьи
10:51 В первый «Коляда-Plays» в Екатеринбурге день покажут четыре спектакля
10:42 В Кировграде будут судить мужчину по делу о незаконной добыче песчано-гравийной смеси с золотом и серебром
10:35 Повара школьных столовых Свердловской области устроили кулинарный батл за звание лучших
10:23 В Ивделе 81-летняя пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей после нападения бездомной собаки
22:02 Екатеринбуржская собачка осталась без хозяйки и едва не оказалась на улице
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK