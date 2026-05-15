Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге суд обязал салон оптики вернуть клиентке деньги за очки

21.08 Четверг, 21 мая 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Показательный судебный процесс прошёл в Екатеринбурге. Ответчиком выступил салон оптики, а истцом — его клиентка.

Как можно узнать из материалов дела, в ноябре 2024 года екатеринбурженка обратилась в салон «Очки для Вас», где приобрела очковые линзы и оправу, а также заказала услугу по сборке очков. Между сторонами заключили договор купли-продажи и договор бытового подряда. Общая сумма покупки составила 55 843 рубля.

Получив готовый заказ, женщина начала носить очки, но сразу почувствовала дискомфорт. Оправа не соответствовала её антропометрическим параметрам. Дужки сильно давили на височную часть головы, вызывая головные боли. Специалист салона попытался отрегулировать оправу, но это не помогло. Клиентка попросила вернуть деньги, однако получила отказ. Тогда она обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга.

Истица требовала взыскать уплаченную сумму, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Суд, однако, удовлетворил иск частично. С ответчика взыскали 55 843 рубля за товар и услуги, а также 25 тысяч рублей неустойки. Кроме того, женщина получила 3 тысячи рублей компенсации морального вреда и 20 тысяч рублей штрафа. Салон также обязан выплатить госпошлину в бюджет.

Представители компании не согласились с решением и подали апелляционную жалобу. Они настаивали на том, что оправу покупательница выбрала сама. Судебная коллегия Свердловского областного суда признала эти доводы несостоятельными. В материалах дела указано, что оправа подбиралась с учётом рекомендаций продавца. По закону продавец отвечает за соответствие оправы антропометрическим данным клиента. Компания не смогла доказать, что предупреждала покупательницу о возможном несоответствии, а назначенная судом экспертиза выявила деформацию заушников после правки. Также обнаружено различное напряжение пружин, что не соответствует ГОСТу.

В итоге областной суд внёс одно изменение в решение первой инстанции. Теперь истица обязана вернуть очки продавцу по первому требованию и за его счёт. В остальной части решение суда вступило в законную силу.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
За алопецию клиентки ответила студия красоты Каменска-Уральского
15 мая 2026
Екатеринбурженка, которую «убили» во время игры в «Мафию», взыскала с организатора более 600 тысяч
12 мая 2026
Житель Каменска-Уральского отсудил 9,4 млн рублей за сгоревшие модульный дом и баню
19 мая 2026
За отлетевший забор виновник ДТП заплатит проходившей мимо женщине в Ревде
13 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Сдирали тату наждачкой». В Екатеринбурге обнаружился ещё один рехаб с жестоким обращением с детьми

Однако реакция на выявленные факты последовала весьма мягкая
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:08 В Екатеринбурге суд обязал салон оптики вернуть клиентке деньги за очки
20:55 Собаке двух екатеринбургских стариков требуется пристрой
20:04 Дом Поклёвских-Козелл в центре Екатеринбурга посетит Чехов
19:36 Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения напавшему на полицейского байкеру
18:49 Свердловчане старше 60 лет могут бесплатно привиться от клещевого энцефалита
18:39 В Ельцин-центре расскажут о ракетах-носителях к Марсу
17:25 28 человек поймали на игнорировании знака «Движение на СИМ запрещено» в Екатеринбурге
16:58 «Оператора» телефонных мошенников осудили в Екатеринбурге
16:48 На полтора месяца в Екатеринбурге закроют улицу Шейнкмана
16:37 Самокатчика сбили на проспекте Академика Сахарова в Екатеринбурге
16:27 Жителя Кировграда будут судить за дрифт на трассе и заправке
15:04 В Екатеринбурге байкера обвиняют в нападении на инспектора ДПС
14:45 Авито открыл набор на программу подготовки аналитиков
14:43 Ради «Зелёного марафона» в центре Екатеринбурга 30 мая перекроют движение
13:49 В Екатеринбурге на улице Малышева самокатчик сбил девушку и уехал
12:25 В Невьянске вынесли приговор по делу о ДТП с детской хоккейной командой
11:32 70 нарушителей за два часа выявили полицейские во время рейда в центре Екатеринбурга
11:17 В 13 раз за сутки выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:35 Фестиваль барбекю в Екатеринбурге перенесли в ЦПКиО имени Маяковского
10:00 Пнувшему с разбегу одноклассницу школьнику из Нижних Серёг вынесли новый приговор
09:31 Число вернувшихся с прогулок с клещами выросло до 7,1 тысячи человек в Свердловской области
21:08 Суд приостановил работу цеха в Верхней Пышме
20:48 Строительство развязки изменит маршруты четырёх екатеринбургских автобусов
20:22 Хирурга из Верхней Салды осудили за фиктивные больничные
19:40 Заглянуть за кулисы Екатеринбургского театра кукол приглашают взрослых любителей театра
19:16 С приходом жары в екатеринбургский зооприют стало попадать больше поломанных кошек
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:08 В Екатеринбурге суд обязал салон оптики вернуть клиентке деньги за очки
20:55 Собаке двух екатеринбургских стариков требуется пристрой
20:04 Дом Поклёвских-Козелл в центре Екатеринбурга посетит Чехов
19:36 Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения напавшему на полицейского байкеру
18:49 Свердловчане старше 60 лет могут бесплатно привиться от клещевого энцефалита
18:39 В Ельцин-центре расскажут о ракетах-носителях к Марсу
17:25 28 человек поймали на игнорировании знака «Движение на СИМ запрещено» в Екатеринбурге
16:58 «Оператора» телефонных мошенников осудили в Екатеринбурге
16:48 На полтора месяца в Екатеринбурге закроют улицу Шейнкмана
16:37 Самокатчика сбили на проспекте Академика Сахарова в Екатеринбурге
16:27 Жителя Кировграда будут судить за дрифт на трассе и заправке
15:04 В Екатеринбурге байкера обвиняют в нападении на инспектора ДПС
14:45 Авито открыл набор на программу подготовки аналитиков
14:43 Ради «Зелёного марафона» в центре Екатеринбурга 30 мая перекроют движение
13:49 В Екатеринбурге на улице Малышева самокатчик сбил девушку и уехал
12:25 В Невьянске вынесли приговор по делу о ДТП с детской хоккейной командой
11:32 70 нарушителей за два часа выявили полицейские во время рейда в центре Екатеринбурга
11:17 В 13 раз за сутки выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:35 Фестиваль барбекю в Екатеринбурге перенесли в ЦПКиО имени Маяковского
10:00 Пнувшему с разбегу одноклассницу школьнику из Нижних Серёг вынесли новый приговор
09:31 Число вернувшихся с прогулок с клещами выросло до 7,1 тысячи человек в Свердловской области
21:08 Суд приостановил работу цеха в Верхней Пышме
20:48 Строительство развязки изменит маршруты четырёх екатеринбургских автобусов
20:22 Хирурга из Верхней Салды осудили за фиктивные больничные
19:40 Заглянуть за кулисы Екатеринбургского театра кукол приглашают взрослых любителей театра
19:16 С приходом жары в екатеринбургский зооприют стало попадать больше поломанных кошек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK