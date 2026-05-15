В Екатеринбурге суд обязал салон оптики вернуть клиентке деньги за очки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Показательный судебный процесс прошёл в Екатеринбурге. Ответчиком выступил салон оптики, а истцом — его клиентка.Как можно узнать из материалов дела, в ноябре 2024 года екатеринбурженка обратилась в салон «Очки для Вас», где приобрела очковые линзы и оправу, а также заказала услугу по сборке очков. Между сторонами заключили договор купли-продажи и договор бытового подряда. Общая сумма покупки составила 55 843 рубля.Получив готовый заказ, женщина начала носить очки, но сразу почувствовала дискомфорт. Оправа не соответствовала её антропометрическим параметрам. Дужки сильно давили на височную часть головы, вызывая головные боли. Специалист салона попытался отрегулировать оправу, но это не помогло. Клиентка попросила вернуть деньги, однако получила отказ. Тогда она обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга.Истица требовала взыскать уплаченную сумму, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Суд, однако, удовлетворил иск частично. С ответчика взыскали 55 843 рубля за товар и услуги, а также 25 тысяч рублей неустойки. Кроме того, женщина получила 3 тысячи рублей компенсации морального вреда и 20 тысяч рублей штрафа. Салон также обязан выплатить госпошлину в бюджет.Представители компании не согласились с решением и подали апелляционную жалобу. Они настаивали на том, что оправу покупательница выбрала сама. Судебная коллегия Свердловского областного суда признала эти доводы несостоятельными. В материалах дела указано, что оправа подбиралась с учётом рекомендаций продавца. По закону продавец отвечает за соответствие оправы антропометрическим данным клиента. Компания не смогла доказать, что предупреждала покупательницу о возможном несоответствии, а назначенная судом экспертиза выявила деформацию заушников после правки. Также обнаружено различное напряжение пружин, что не соответствует ГОСТу.В итоге областной суд внёс одно изменение в решение первой инстанции. Теперь истица обязана вернуть очки продавцу по первому требованию и за его счёт. В остальной части решение суда вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+