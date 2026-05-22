Экс-сотрудника нижнетагильского СИЗО признали невиновным в причинении смерти по неосторожности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по делу бывшего старшего оперуполномоченного СИЗО-3 майора внутренней службы Евгения Иванова, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности и превышении должностных полномочий.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Иванову вменяли смерть мужчины, с которым он подрался в феврале 2024 года во время встречи выпускников в кафе «Дом вкуса». Напомним, Иванов обхватил потерпевшего руками за туловище и, потеряв равновесие, упал вместе с ним. Мужчина ударился головой о кафельный пол, получив травму головы, от которой позже скончался в своей машине.
Осуждённый, его адвокат и прокурор обжаловали приговор, но Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений по существу.
«В ходе судебного разбирательства гособвинение не смогло убедить суд в наличии причинно-следственной связи между действиями Иванова и наступлением смерти»,
– сказали в пресс-службе.
В связи с этим суд оправдал Евгения Иванова по части 1 статьи 109 УК РФ, признав за ним право на реабилитацию и отказав в удовлетворении гражданских исков потерпевших.
Однако бывшего сотрудника ФСИН признали виновным по части 1 статьи 286 УК РФ за то, что он помогал одному из арестантов получить запрещённые в СИЗО вещи. Так, он лично передал арестованному в своём служебном кабинете два мобильных телефона, портативный Wi-Fi роутер, две бутылки виски и сим-карты. В качестве наказания суд назначил ему принудительные работы на 1 год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.
Осуждённый, его адвокат и прокурор обжаловали приговор, но Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений по существу.
