Два ДТП с участием детей зарегистрировала ГИБДД Екатеринбурга 21 мая

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 21 мая, Госавтоинспекция Екатеринбурга зарегистрировала два дорожно‑транспортных происшествия, в которых дети попали под машину.По данным городской ГИБДД, первая авария произошла в 18.40 возле дома № 240 на улице Чкалова: на дорогу в зоне видимости пешеходного перехода выбежал и попал под колёса автомобиля 10‑летний мальчик. С места ДТП его увезли в детскую городскую клиническую больницу № 9. По словам водителя, ребёнок неожиданно выскочил из‑за припаркованного автомобиля.Вторая авария случилась в 19.35 у дома № 7 на улице Таёжной. По сообщению пресс‑группы, произошла аналогичная ситуация: 12‑летний ребёнок выбежал на проезжую часть из‑за стоящей машины. Его тоже увезли в ДГКБ № 9.В обоих случаях информация о происшествиях передана в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребёнка. Также сотрудники полиции посетят школы для профилактических бесед. Мероприятие для возрастной категории 18+