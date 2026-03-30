Екатеринбургский застройщик обжаловал решение о национализации своих активов
Изначально «Атомстройкомлекс» говорил, что передаст земельные участки государству
Фото: Вечерние ведомости
Девелопер «Атомстройкомплекс» подал апелляционную жалобу на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга о национализации 10 земельных участков под Среднеуральском, а также двух помещениях в Екатеринбурге и Среднеуральске. Это следует из данных в карточке дела на сайте Верх-Исетского суда.
Напомним, активы общей стоимостью 577,6 млн рублей были признаны коррупционным доходом и изъяты в пользу государства в марте. Как установили правоохранительные органы, в начале 2010-х годов бывший вице-мэр Среднеуральска Александр Астахов и председатель комитета по управлению имуществом Сергей Петров организовали схему вывода земли из муниципальной собственности — после чего она оказалась у «Атомстройкомплекса».
В 2016 году оба чиновника были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями: Астахов приговорён к пяти годам колонии общего режима, Петров — к трём годам. Позднее с них было взыскано 77,4 млн рублей. Однако результаты сделки тогда отменены не были. Зато 19 февраля 2026 года заместитель генерального прокурора РФ подал в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства активов АО «Корпорация „Атомстройкомплекс"». Предметом спора стала территория площадью около 50 га, выведенная из муниципальной собственности. Ответчиками выступили три юридических лица холдинга и 11 физических лиц. Процесс закончился победой Генпрокуратуры.
Причём после заседания суда первой инстанции представители девелопера говорили о том, что намерены передать участки.
«Мы с уважением относимся к решению суда. В соответствии с ним шесть земельных участков в Среднеуральске, которые находятся в земельном банке холдинга и не планировались к использованию в ближайшее время, будут переданы в пользу государства», — сообщали тогда в пресс-службе «Атомстройкомплекса».
