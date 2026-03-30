Екатеринбургский застройщик обжаловал решение о национализации своих активов

Изначально «Атомстройкомлекс» говорил, что передаст земельные участки государству

11.46 Понедельник, 6 апреля 2026
Фото: Вечерние ведомости
Девелопер «Атомстройкомплекс» подал апелляционную жалобу на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга о национализации 10 земельных участков под Среднеуральском, а также двух помещениях в Екатеринбурге и Среднеуральске. Это следует из данных в карточке дела на сайте Верх-Исетского суда.

Напомним, активы общей стоимостью 577,6 млн рублей были признаны коррупционным доходом и изъяты в пользу государства в марте. Как установили правоохранительные органы, в начале 2010-х годов бывший вице-мэр Среднеуральска Александр Астахов и председатель комитета по управлению имуществом Сергей Петров организовали схему вывода земли из муниципальной собственности — после чего она оказалась у «Атомстройкомплекса».
В 2016 году оба чиновника были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями: Астахов приговорён к пяти годам колонии общего режима, Петров — к трём годам. Позднее с них было взыскано 77,4 млн рублей. Однако результаты сделки тогда отменены не были. Зато 19 февраля 2026 года заместитель генерального прокурора РФ подал в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства активов АО «Корпорация „Атомстройкомплекс"». Предметом спора стала территория площадью около 50 га, выведенная из муниципальной собственности. Ответчиками выступили три юридических лица холдинга и 11 физических лиц. Процесс закончился победой Генпрокуратуры.

Причём после заседания суда первой инстанции представители девелопера говорили о том, что намерены передать участки.
«Мы с уважением относимся к решению суда. В соответствии с ним шесть земельных участков в Среднеуральске, которые находятся в земельном банке холдинга и не планировались к использованию в ближайшее время, будут переданы в пользу государства», — сообщали тогда в пресс-службе «Атомстройкомплекса».


Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

21:12 В Екатеринбурге пытаются пристроить рыжую красавицу-кошку
20:38 Свердловские мамочки за неделю произвели на свет 657 малышей
20:21 Задержка авиарейса привлекла внимание Свердловской транспортной прокуратуры
20:10 Скользкая дорога обошлась администрации Первоуральска в 404 тысячи рублей
19:52 В Екатеринбурге автобус «Вектор» врезался в «Нефаз»; есть пострадавшие
19:12 В Ельцин-центре раскроют тайну цифрового нашествия
18:58 В Екатеринбурге за жизнь травмированной кошки борются ветврачи
17:48 Прокуратура проверяет информацию о нападении бездомной собаки на ребёнка в Карпинске
17:18 В Серове на 14 суток арестовали водителя с пассажиром за попытку удрать от полиции
16:39 Полицейского из Каменска-Уральского обвинили в избиении подростка
16:07 Жительница Карпинска получила 9,5 года колонии за насилие над девушкой-инвалидом
15:36 В Екатеринбурге перекроют 2-ю Новосибирскую для тренировки парада Победы
15:04 Суд на две недели приостановил работу лагеря «Исетские зори»
14:17 Чемпионы дзюдо поделились секретами с юными спортсменами в Свердловской области
14:13 Свердловское правительство хочет законодательно запретить продажу алкоголя в праздники
14:07 Модели TENET и Lada возглавили топ-10 популярных новинок на авторынке
12:06 За разжигание ненависти и нацистскую символику оштрафовали жителя Верхней Пышмы
11:32 Пять человек провалились под лёд за сутки в Свердловской области
11:08 В Кушве начали рассматривать дело об истязании ребёнка
10:33 Пенсионер из Екатеринбурга уехал с места ДТП и остался без прав
09:58 Глава СК запросил доклад о конфликте подростка с учителем в Свердловской области
09:35 СК возбудил уголовное дело после смерти девочки в Режевском пруду
19:00 Свердловская Госавтоинспекция советует повременить со сменой шин, а мотоциклистам с поездками
18:31 На майские праздники из Екатеринбурга появятся дополнительные поезда в Москву и Петербург
17:59 На Шарташе в Екатеринбурге спасли провалившегося под лёд рыбака
16:20 Во время рейса Владивосток–Екатеринбург умерла пассажирка
Все новости
