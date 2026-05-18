Суд приостановил работу цеха в Верхней Пышме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме суд принял решение приостановить деятельность одного из цехов ЗАО «Опытный завод огнеупоров». Мера принята в рамках рассмотрения гражданского дела по иску в интересах неопределённого круга лиц.Дело находится на рассмотрении Верхнепышминского городского суда. Иск подан в интересах жителей, чьи права на благоприятную окружающую среду могут быть нарушены. Как поясняют в суде, истец требует от предприятия устранить многочисленные нарушения законодательства. Речь идёт о несоблюдении требований в сфере охраны окружающей среды. Также проверяющие выявили нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха. Кроме того, завод обвиняют в несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил промышленной безопасности.В ходе подготовки дела к судебному разбирательству истец заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер. Суд это ходатайство удовлетворил. В результате деятельность цеха приостановлена до вступления решения суда в законную силу.На сегодняшний день определение суда не вступило в законную силу. У ответчика есть право обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Тем не менее, производство в цехе уже остановлено.