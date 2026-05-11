С приходом жары в екатеринбургский зооприют стало попадать больше поломанных кошек

филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Установление тёплой, солнечной погоды, казалось бы, может только радовать, особенно — уральцев. Но в местных ветеринарных клиниках и зооприютах прекрасно знают, что тёплая погода означает и рост покалеченных кошек. Домашние мурки пользуются тем, что хозяева открывают окна, и начинают активно из них выпадать. К тому же, тепло благоприятствует долгим, неспешным прогулкам, и тут подкарауливают другие опасности — собаки, машины, жестокие дети.Вот и екатеринбургский приют «Клякса» по-летнему жаркая погода пополнила новыми подопечными. Что именно случилось с этими двумя кошками, неизвестно, но они обе получили травмы позвоночника и теперь задние лапки у них нормально не функционируют.Одна из них — Катюша — пролежала без помощи на улице двое суток. Наконец, её всё же заметили неравнодушные прохожие и передали специалистам. Сейчас за её жизнь и здоровье борются в ветклинике, где у животного диагностировали переломы позвоночника и таза. Впереди Катюшу ждут операции, лечение, реабилитационный период.Другая подопечная «Клякса» — Кира — период лечения уже перенесла. Бегать на всех четырёх, как прежде, она уже не сможет, но при должном уходе остаток жизни она проведёт, забыв и о пережитой боли, и о собственном недуге. Пристроить её куда-либо в «Кляксе» и не надеются — обычно таких животных люди забрать себе домой не решаются. Остаётся только самим заниматься ею, как и сотнями других оказавшихся под опекой приюта животных.Финансово помочь «Кляксе» с оплатой ветеринарных услуг, приобретением кормов, лекарств, туалетных наполнителей можно переводом на карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 89126025666 (Андрей Владимирович Б., директор фонда). Также доступны перечисления по реквизитам:Мероприятие для возрастной категории 18+