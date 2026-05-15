В Екатеринбурге на улице Малышева самокатчик сбил девушку и уехал
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге неизвестный на электросамокате сбил 17-летнюю девушку и уехал. В результате несовершеннолетней потребовалась госпитализация. Её положили в ДГКБ № 9.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, девушку сбили накануне, 20 мая, в 21.21 возле дома № 104 на улице Малышева. Известно, что самокатчик ехал со стороны улицы Серафимы Дерябиной в сторону улицы Ухтомской. Сейчас его ищут.
«На месте ДТП автоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы. По данному факту проводится проверка, скрывшийся с места происшествия водитель СИМ разыскивается»,
– сообщили в пресс-группе.
