28 человек поймали на игнорировании знака «Движение на СИМ запрещено» в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге во время рейда «Пешеход, СИМ» сотрудники ГИБДД выявили 28 человек, нарушивших требования дорожного знака 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) запрещено».
Ранее в городской ГИБДД сообщали о выявлении 70 нарушений за два часа рейда, подчёркивая, что более половины из них совершили пользователи электросамокатов.
В отношении всех нарушителей составили протоколы по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ.
«Данная статья предусматривает наказание за нарушение Правил дорожного движения лицом, использующим для передвижения СИМ, если такое нарушение не подпадает под более строгие санкции»,
– пояснили в пресс-группе.
Им грозят штрафы в размере 800 рублей.
Ранее в городской ГИБДД сообщали о выявлении 70 нарушений за два часа рейда, подчёркивая, что более половины из них совершили пользователи электросамокатов.
