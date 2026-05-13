В Ельцин-центре расскажут о ракетах-носителях к Марсу

18.39 Четверг, 21 мая 2026
Фото: Вечерние Ведомости
Кинозал Ельцин-центра в конце месяца превратится в космический лекторий. В один из вечеров здесь расскажут о полётах к Марсу, к которым приближается человечество.

Мероприятие под названием «Преодолеть притяжение: как устроены ракеты-носители?» запланировано на 29 мая. Это лекция, которая входит в цикл «Космос в центре внимания». А проведёт её аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК-МАИ и популяризатор космонавтики Никита Матасов.

Лекция Матасова позволит по-новому взглянуть на технологии выхода человечества в космос. Речь пойдёт об устройстве современных ракет-носителей. Слушатели узнают, как работают двигатели, топливные баки и системы управления. Спикер объяснит, каким образом ракета сохраняет устойчивость в полёте. Посетителям откроют некоторые неожиданные инженерные решения и объяснят, как ракетостроение связано с обычным дуршлагом.

Мероприятие рассчитано на слушателей от 12 лет. Начало — в 19.00. Зарегистрироваться можно по ссылке на официальном сайте Ельцин-центра.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
