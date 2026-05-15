70 нарушителей за два часа выявили полицейские во время рейда в центре Екатеринбурга
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге за два часа рейда, который сотрудники ГИБДД проводили в центре города, выявили 70 нарушителей правил дорожного движения, из них 52 человека передвигались на электросамокатах.
«Мероприятие продемонстрировало, что большинство граждан, передвигающихся на СИМ, пренебрегают не только требованиями дорожных знаков, но и элементарными мерами безопасности. Так, буквально на глазах инспекторов молодой человек пересек проезжую часть на арендованном электросамокате, не спешившись. При этом он чуть не угодил под колеса автомобиля»,
– рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД.
Там также добавили, что сначала молодой человек отрицал свою вину, а потом пытался соврать о своём возрасте – оказалось, ему было меньше 18 лет. Парня доставили в территориальный ОВД, куда вызвали его родителей.
Кадры с камеры дорожного наблюдения, на которых видно, как полицейские проводят рейд, опубликовали в близком к мэрии канале «Екатеринбург. Главное». Ресурс отмечает, что сотрудники ГИБДД останавливали тех, кто пересекал дорогу, не спешившись.
