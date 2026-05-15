«Оператора» телефонных мошенников осудили в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который участвовал в мошеннических схемах по обману пожилых людей в роли «оператора». Он контролировал передачу похищенных средств своим кураторам через курьеров.
Верх-Исетский районный суд признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершённое организованной группой».
Согласно материалам дела, мужчина действовал с апреля по май 2025 года. Пока одни участники схемы «обрабатывали» пенсионеров, пугая их попытками хищения средств и убеждая передать деньги «курьерам» якобы для сохранения на «безопасных счетах», осуждённый контролировал «неосведомлённых курьеров». Сообщается, что ущерб, причинённый пожилым людям при его участии, составил около 1 миллиона рублей.
Суд назначил ему 4 года принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства, сообщили в областной прокуратуре.
Материалы уголовного дела в отношении других соучастников выделены в отдельное производство.
