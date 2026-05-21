Самокатчика сбили на проспекте Академика Сахарова в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 20 мая, в Екатеринбурге на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 68 на проспекте Академика Сахарова сбили 39-летнего мужчину на электросамокате.
По данным городской ГИБДД, мужчина в нарушение ПДД, пересекал проезжую часть, не спешившись с электросамоката.
Известно, что после оказания медицинской помощи его отпустили домой.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель СИМ получил телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина 39 лет с различными травмами был доставлен в городскую больницу №24»,
– рассказали в пресс-группе.
