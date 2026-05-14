В Невьянске вынесли приговор по делу о ДТП с детской хоккейной командой
Невьянский районный суд завершил разбирательство по делу о ДТП, в которое 29 января 2024 года попала детская хоккейная команда на дороге в четырёх километрах от Серовского тракта в сторону посёлка Верх-Нейвинский.
Напомним, 18 юных хоккеистов и их тренер возвращались домой в ЗАТО Новоуральск после соревнований в Челябинске, когда у автобуса внезапно лопнуло колесо, и он выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал легковой автомобиль Citroën – его водитель и двое пассажиров скончались на месте ДТП. Позже в машине скорой помощи скончался тренер. Также серьёзно пострадали двое воспитанников спортшколы: один из спортсменов почти три недели находился в коме.
Среди подсудимых оказались водитель автобуса Игорь Миненко, индивидуальный предприниматель и владелец автобуса Евгений Лобов, а также механик Максим Адиев.
Как рассказал Вечерним ведомостям старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга, водителя автобуса признали виновным в нарушении ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Он ехал со скоростью 103 км/ч при максимально разрешённой 60 км/ч, и при этом игнорировал состояние шин. По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отметил, что с момента, когда неисправный автобус забрал спортсменов с железнодорожного вокзала Челябинска, и до столкновения с иномаркой он проехал 294 километра.
Индивидуального предпринимателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), за то, что с водителями не проводились вводные, предрейсовые, сезонные и специальные инструктажи по безопасности перевозок, а также предрейсовые и послерейсовые осмотры. Кроме того, он был обязан контролировать ведение необходимой документации механиком и соблюдение водителями скоростного режима.
«Фактически предприниматель самоустранился от руководства деятельностью по осуществлению пассажирских перевозок, оставляя за собой лишь контроль по распределению финансовых потоков»,
– отметил Шульга.
Механика признали виновным в выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства (ч. 3 ст. 266 УК РФ), поскольку он допустил выпуск автобуса без технического осмотра перед рейсом.
Подчёркивается, что над уголовным делом работали не только представители территориального следственного отдела СКР, но и сотрудники отдела криминалистики регионального СУ СК России: они изучали документы, проводили допросы и судебные экспертизы.
В итоге суд приговорил всех фигурантов к 4 годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Отдельно механику запретили в ближайшие 3 года заниматься техническим обслуживанием транспорта, а водителя на 2,5 года лишили водительских прав.
