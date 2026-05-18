Пнувшему с разбегу одноклассницу школьнику из Нижних Серёг вынесли новый приговор

10.00 Четверг, 21 мая 2026
Кадр из видео: Е1
К реальному сроку приговорили школьника из Нижних Серёг, который 11 ноября 2024 года во время перемены разбежался и ударил ногой свою одноклассницу. Также наказание получила его подруга, снимавшая происходящее на камеру.

Ранее Нижнесергинский районный суд назначил подростку 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, однако позже Следственный комитет настоял на том, чтобы прокурор обжаловал приговор.

Согласно материалам дела, перед тем как пнуть одноклассницу, молодой человек 2010 года рождения несколько раз ударил её кулаками: не менее двух раз в голову и не менее четырёх раз обеими руками по туловищу. Затем он один раз пнул девочку. После этого подруга подростка, также 2010 года рождения, включила камеру и подбодрила его словами «Давай», после чего юноша разбежался и с силой ударил одноклассницу в грудь. В результате девочка получила переломы хрящевой части рёбер.

Это не единственное правонарушение, совершённое молодым человеком. Ранее, 30 сентября 2024 года, он вымогал 100 рублей у мальчика, который младше его на три года, и толкал его в плечо.

Суд признал подростка и его подругу виновными – в зависимости от роли и степени участия – в вымогательстве (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (пп. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

В итоге юноша получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а его подруга – 1 год 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Молодого человека взяли под стражу в зале суда.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
