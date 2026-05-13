Хирурга из Верхней Салды осудили за фиктивные больничные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Верхней Салде вынесен приговор бывшему врачу-хирургу местной центральной больницы. Медик признан виновным в получении взятки и служебном подлоге.Как установил суд, в июне 2024 года к верхнесалдинскому хирургу через медицинского регистратора обратилась медсестра. Она предложила врачу за вознаграждение оформить два фиктивных больничных листа. Тот согласился и назначил цену 500 рублей за один день больничного. Регистратор передала медсестре для врача 13 тысяч рублей наличными. Также она предоставила персональные данные и СНИЛС граждан.В тот же день хирург оформил электронные листки нетрудоспособности. При этом фактического приёма пациентов не было, сбор анамнеза и экспертиза временной нетрудоспособности не проводились. Через посредника взяточник дал указание регистратору сформировать от его имени два подложных больничных листа и подписать их его электронной цифровой подписью.В судебном заседании подсудимый признал вину лишь частично. Он не согласился с суммой взятки и утверждал, что получил всего три тысячи рублей в конверте. При этом хирург подтвердил, что никогда не видел граждан, которым выписал больничные, и те к нему на приём не обращались.В итоге Верхнесалдинский районный суд признал подсудимого виновным по двум статьям Уголовного кодекса: по части 3 статьи 290 («получение взятки») и по части 1 статьи 292 («служебный подлог»). Приговор первой инстанции оказался довольно суровым: три года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Также врача лишили права занимать руководящие должности на государственной службе и в муниципальных учреждениях здравоохранения на два года.Прокурор не согласился с приговором и обжаловал его в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию и изменил первоначальное решение: было исключено наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в госструктурах и муниципальных учреждениях здравоохранения. Вместо этого врачу назначили дополнительное наказание: лишение права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере здравоохранения, сроком на два года. В остальной части приговор оставили без изменения.Как отмечают в Облсуде, ранее отдельным постановлением прекратили уголовное преследование в отношении взяткодателя в связи с деятельным раскаянием. А в возбуждении дела против посредников при передаче взятки отказали за отсутствием состава преступления. Мероприятие для возрастной категории 18+