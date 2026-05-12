Возрастное ограничение 18+
На полтора месяца в Екатеринбурге закроют улицу Шейнкмана
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге собираются на полтора месяца закрыть движение на улице, от улицы Радищева до переулка Центральный рынок.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, с 1 июля до 15 августа специалисты ООО Специализированный застройщик «Паркинг на Радищева» будут там делать пешеходный переход.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, с 1 июля до 15 августа специалисты ООО Специализированный застройщик «Паркинг на Радищева» будут там делать пешеходный переход.
«Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Малышева – Сакко и Ванцетти – Радищева – Московской»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в мэрии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
12 мая 2026
12 мая 2026
Участок улицы Онежской в Екатеринбурге закроют на две недели из-за благоустройства у новостроек
19 мая 2026
19 мая 2026