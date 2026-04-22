Авито запустил подписку на регулярные пожертвования в благотворительные фонды

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Авито запустил новую функцию для благотворительности — «Добрую подписку». Это ежемесячные пожертвования в рамках проекта «Знак добра». По данным компании, к сервису уже подключились более 2 тысяч пользователей.Теперь помочь фондам можно без разовых переводов — достаточно один раз оформить подписку, сообщает пресс-служба Авито. Для этого нужно выбрать фонд и сумму на странице проекта, после чего деньги будут списываться автоматически раз в месяц. Первый платёж проходит сразу после подключения.После каждого перевода пользователю начисляется цифровой бейдж «Знак добра» — его можно добавить к объявлению в категории «Товары». В профиле также появляется отметка #яПомогаю. В компании считают, что такие механики делают участие в благотворительности более заметным и могут вовлечь других пользователей.«Мы видим, что люди всё чаще хотят помогать системно, а не разово, и новый алгоритм подписки в “Знаке добра” делает такую поддержку простой и привычной. Небольшая, но регулярная помощь для НКО часто оказывается полезнее крупных, но разовых сумм. Сто рублей в месяц от тысячи людей – это не просто 1,2 млн рублей в год. Это уверенность фонда в завтрашнем дне и возможность планировать помощь, строить долгосрочные планы, а не экстренно „тушить пожары“», – рассказал руководитель ESG-продукта Авито Василий Лексин.Отмечается, что подпиской можно управлять в любой момент — сменить фонд или отключить автоплатёж через настройки на странице проекта.Мероприятие для возрастной категории 18+