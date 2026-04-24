В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме открыли выставку «След Явы»
Фото: Вадим Шамсияров
В Музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая экспозиция «След Явы» – она посвящена не только мотоциклам JAWA, но и их месту в культуре, кино и повседневной жизни, сообщили в музейном комплексе.
Проект стал продолжением выставки «Легенда о JAWA», где собрана одна из самых полных в России коллекций мотоциклов чехословацкого бренда. В новом пространстве сделали ставку на интерактив – посетителям предлагают не просто смотреть экспонаты, а взаимодействовать с ними и погружаться в атмосферу эпохи.
Как поясняют в музее, экспозиция построена вокруг двух линий. Первая – «официальная»: JAWA как часть советского кино и массовой культуры. В частности, мотоциклы этого бренда появлялись в популярных фильмах и мультфильмах – например, в «Ну, погоди!». Открытие выставки приурочили к дате премьеры фильма «Бриллиантовая рука», которая состоялась 28 апреля 1969 года.
Вторая линия – личная история владельцев. На выставке представлены самодельный тюнинг времён дефицита, байкерская атрибутика, значки, одежда и записи неформальной музыки, связанной с мотоциклетной культурой.
Посетителям предлагают, в том числе, послушать звук разных моделей мотоциклов, узнать их «гаражные» прозвища и посмотреть архивные видеозаписи встреч мотолюбителей. Часть экспонатов можно открывать и изучать самостоятельно.
«След Явы» – это не столько про технику, сколько про культурный феномен и образ мотоцикла, который в своё время стал символом свободы и одной из главных мечт для нескольких поколений, отмечают в музее.
Больше фото на странице фотографа Вадима Шамсиярова. Мероприятие для возрастной категории 18+
В Екатеринбурге откроется новая арт-резиденция
26 апреля 2026
26 апреля 2026