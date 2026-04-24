Возрастное ограничение 18+
В Полевском после массового отравления школьников расследование взял на контроль глава СК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после массового отравления учеников школы №8 в Полевском. По данным следствия, в апреле за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились более 20 детей.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга, следователи осматривают школьный пищеблок, опрашивают сотрудников и свидетелей, изымают документацию и назначают необходимые экспертизы. Дело возбуждено по статье 236 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Параллельно эпидемиологическое расследование проводит Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Специалисты Южного Екатеринбургского отдела проверяют соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении и отбирают образцы для лабораторных исследований. Кроме того, проверку организовала прокуратура.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга, следователи осматривают школьный пищеблок, опрашивают сотрудников и свидетелей, изымают документацию и назначают необходимые экспертизы. Дело возбуждено по статье 236 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Параллельно эпидемиологическое расследование проводит Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Специалисты Южного Екатеринбургского отдела проверяют соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении и отбирают образцы для лабораторных исследований. Кроме того, проверку организовала прокуратура.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию