Суд приостановил работу крупного екатеринбургского ТРЦ «Парк Хаус»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил работу ТРЦ «Парк Хаус» в рамках обеспечительных мер по иску прокуратуры у управляющей торгово-развлекательным центром – ООО «Манхэттен Екатеринбург».
Прокурор Кировского района Екатеринбурга подал иск в суд после проверки, которая выявила ряд нарушений пожарной безопасности. Судя по карточке дела, третьим лицом в процессе является Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Екатеринбургу управления по надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Арендаторов и клиентов «Парк Хауса» уведомили о том, что работа ТРЦ приостанавливается из-за нарушений, выявленных в магазинах «Детский мир», «Спортмастер», «Кари», помещениях кинотеатра «Премьер Зал» и фитнес-клуба Drive Fitness.
Первое заседание суда назначено на 26 марта.
«Парк Хаус» был одним из первых ТРЦ крупного формата в Екатеринбурге, он был открыт в 2005 году. В 2023 году у него, как и у других ТРЦ сети «Парк Хаус» в России, сменились владельцы — европейский инвестиционный фонд Atrium European Real Estate (AERE) продал российский бизнес краснодарскому обществу «Рамо-парк» (входит в холдинг «Ромекс Group»).
В прошлом году из-за схожих нарушений прокуратура в Екатеринбурге приостанавливала работу крупнейшего ТРЦ «Гринвич», но в итоге владельцам ТРЦ удалось урегулировать вопрос с надзорным ведомством.
«Вместе с указанными арендаторами мы прилагаем все усилия для скорейшего возобновления деятельности ТРЦ "Парк Хаус"»,
– сообщили в ООО «Манхэттен Екатеринбург».
«Истец просит запретить осуществление деятельности, связанной с пребыванием людей в помещениях ТРЦ "Парк Хаус" до устранения выявленных нарушений, а также возложить на ответчика обязанность по устранению этих нарушений в течение 3 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда»,
– сообщили в пресс-службе Кировского райсуда.
В прошлом году из-за схожих нарушений прокуратура в Екатеринбурге приостанавливала работу крупнейшего ТРЦ «Гринвич», но в итоге владельцам ТРЦ удалось урегулировать вопрос с надзорным ведомством.
