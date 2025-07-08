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Екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» возобновляет работу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С сегодняшнего дня торгово-развлекательный центр «Гринвич» возобновляет работу в Екатеринбурге.
Как сообщили в телеграм-канале торгового центра, с 14.00 арендаторы смогут попасть на свои рабочие места и готовить магазины к открытию, затем с 16.00 в «Гринвич» начнут пускать посетителей. Вместе с тем откроется вход в ТРЦ со станции метро «Геологическая», сообщают в метрополитене.
Однако на данном этапе речь идёт лишь о магазинах розничной торговли, офисных помещениях и сервисных услугах.
Также закрытыми остаются другие развлекательные зоны и фудкорты.
Как сообщили в телеграм-канале торгового центра, с 14.00 арендаторы смогут попасть на свои рабочие места и готовить магазины к открытию, затем с 16.00 в «Гринвич» начнут пускать посетителей. Вместе с тем откроется вход в ТРЦ со станции метро «Геологическая», сообщают в метрополитене.
Однако на данном этапе речь идёт лишь о магазинах розничной торговли, офисных помещениях и сервисных услугах.
«Работа кинотеатров пока не возобновляется. Информация об их открытии будет озвучена чуть позже»,
– говорится в сообщении.
Также закрытыми остаются другие развлекательные зоны и фудкорты.
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