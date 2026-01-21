В Заречном пройдут слушания по строительству энергоблока №5 на Белоярской АЭС





– сказал Илья Филин. «В нём будут внедрены передовые наивысшие принципы безопасности, основанные на пассивных системах, которые работают благодаря законам природы. Ввод блока в эксплуатацию обеспечит чистой энергией дальнейшее развитие страны»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На следующей неделе в Заречном пройдут общественные слушания, на которых Белоярская АЭС представит проект сооружения энергоблока №5 с реактором БН-1200М. Речь пойдёт о безопасности блока.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе атомной станции, цель слушаний – дать общественности полную информацию о деятельности будущего объекта, а также об аспектах его воздействия на окружающую среду как во время строительства, так и в период эксплуатации.Как отметил главный инженер Белоярской АЭС Илья Филин, БН-1200М – первый в мире серийный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах IV поколения.Напомним, строительство энергоблока №5 включено в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. В 2026 году атомная станция собирается получить лицензию на сооружение нового блока и приступить к его строительству в 2027 году Мероприятие для возрастной категории 18+