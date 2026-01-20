Возрастное ограничение 18+
На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» 2 февраля введут реверсивное движение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На железнодорожных путях на 55-м километре трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган», возле деревни Марамзина, 2 февраля вновь проведут ремонтные работы.
В связи с этим с 08.40 до 14.00 на железнодорожном переезде будет организовано реверсивное движение, предупреждает «Уралуправтодор».
Узнать актуальную информацию о дорожных работах можно по телефону 8-800-200-63-06.
Иллюстрация: Уралуправтодор
«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учётом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы»,
– говорят дорожники.
