На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» 2 февраля введут реверсивное движение

Иллюстрация: Уралуправтодор

– говорят дорожники.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учётом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы»,