На железнодорожных путях возле деревни Марамзина 21 января пройдут аварийные работы

– передают в Уралуправтодоре. «Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения»,

Уралуправтодор предупредил об аварийных работах на железнодорожных путях на 55-м километре трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган», возле деревни Марамзина.Работы планируются завтра, 21 января, с 10.00 до 17.00. На железнодорожном переезде в этот период будет организовано реверсивное движение.Узнать актуальную информацию о дорожных работах можно по телефону 8-800-200-63-06. Мероприятие для возрастной категории 18+