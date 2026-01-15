Возрастное ограничение 18+
На железнодорожных путях возле деревни Марамзина 21 января пройдут аварийные работы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уралуправтодор предупредил об аварийных работах на железнодорожных путях на 55-м километре трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган», возле деревни Марамзина.
Работы планируются завтра, 21 января, с 10.00 до 17.00. На железнодорожном переезде в этот период будет организовано реверсивное движение.
Узнать актуальную информацию о дорожных работах можно по телефону 8-800-200-63-06.
Иллюстрация: Уралуправтодор
«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения»,
– передают в Уралуправтодоре.
