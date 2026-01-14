Возрастное ограничение 18+
Очередного любителя тонировки арестовали в Екатеринбурге из-за невыполнения требований полиции
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге арестовали водителя Hyundai Solaris, проигнорировавшего требования сотрудников полиции снять тонировку.
Как рассказали в городской ГИБДД, мужчина неоднократно попадался на глаза дорожным инспекторам со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности. От него требовали снять тонировку, но это требование игнорировал.
В итоге Ленинский районный суд признал его виновным по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотруднику полиции) и назначил ему в качестве наказания 10 суток ареста.
Ранее в уральской столице под арест отправили двух водителей BMW и одного водителя «ВАЗа», также отказывавшихся снимать тонировку.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает автовладельцам, что светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей не должно составлять менее 70%. Обращаем внимание, что тонировка передних и боковых стекол увеличивает риск возникновения ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды»,
– сказали в пресс-группе.
Ранее в уральской столице под арест отправили двух водителей BMW и одного водителя «ВАЗа», также отказывавшихся снимать тонировку.
