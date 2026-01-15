За погибших на Свердловской железной дороге лосей заплатит «РЖД»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Компания «Российские железные дороги» компенсирует ущерб, причинённый животному миру. Поводом для выплаты стало смертельное травмирование трёх лосей в декабре 2025 года. Инцидент произошёл на Пермском участке Свердловской железной дороги.Надзорные мероприятия по данному факту провела Пермская транспортная прокуратура. Установлено, что животные погибли в результате эксплуатации подвижного состава, который является источником повышенной опасности. Расследование подтвердило вину железнодорожной компании.Нанесённый природе вред оценён в 240 тысяч рублей. Именно эту сумму теперь обязано выплатить ОАО «РЖД». Транспортной прокуратурой балансодержателю инфраструктуры уже внесено соответствующее представление. Фактическое возмещение ущерба взято на строгий контроль транспортного прокурора.