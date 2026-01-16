Возрастное ограничение 18+
Новая станция метро сохранилась в генплане Екатеринбурга
Фрагмент из Генплана развития Екатеринбурга
Эксперты по недвижимости из интернет-издания «Квадратный метр» обратили внимание на то, что в новой редакции проекта планировки территорий Екатеринбурга осталась не существующая сейчас станция метро «Верх-Исетская». Объект этот можно увидеть в утверждённом мэрией Екатеринбурга генплане.
Как и прежде, новая станция метро в генплане располагается на пересечении будущего продолжения улиц Юрия Исламова и Крауля, радом с автостанцией «Западная», которую тоже ещё только предстоит построить. Такое соседство подразумевает создание крупного транспортно-пересадочного узла и улучшение транспортной доступности всего Верх-Исетского района Екатеринбурга. Кроме того, на указанной территории планируется строительство новых строений в жилых комплексах «Русь» и «Атлас. Визион».
Под жилую застройку отдана площадь почти в 200 гектаров, а всего проект охватывает огромную территорию в 740 гектаров. Наличие же в генплане станции метро говорит о том, что ещё рано ставить точку в вопросе «будет ли разрастаться екатеринбурская подземная железная дорога». Ранее неоднократно на этот вопрос давался отрицательный ответ с пояснениями, что строительство новых станций метро в Екатеринбурге слишком дорого и трудоёмко.
В настоящее время, как отмечает «Квадратный метр», на запланированных двух станций — подземной и наземной — находится база мобильного отряда Росгвардии. Земельный участок уже начали переводить в гражданский статус для будущего строительства.
Новый генеральный план развития уральской столицы на данном этапе проходит общественные слушания. Ознакомиться с ним можно на официальном портале Екатеринбург.рф.
Новый генеральный план развития уральской столицы на данном этапе проходит общественные слушания. Ознакомиться с ним можно на официальном портале Екатеринбург.рф.
