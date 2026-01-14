Брошенный в Белоярском районе пёс требует срочной помощи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Белоярском районе Свердловской области замечена пожилая собака, которая требует незамедлительной заботы. Это особенно актуально сейчас, когда ртутные столбики термометров на Среднем Урале начали опускаться ниже отметки «30 градусов мороза».Местные жители успели прозвать старичка Рыжиком. Судя по его состоянию, ему требуется ветеринарная помощь — у него наблюдается кровотечение.Как удалось выяснить волонтёрам, сообщившим через соцсети о нуждающемся животном, раньше пёс проживал в домашних условиях, но после смерти хозяйки оказался на улице и уже около двух лет выживает, как может. Так, он приходил к одному из продуктовых магазинов в поисках еды. Но сейчас его и там видят редко — судя по всему, из-за старости и болезни он уже не всегда находит силы добраться до привычных мест кормёжки.Требуется помощь в отлове, срочной ветеринарной диагностике, лечении и дальнейшем определении судьбы пса. Контакт для связи: 8-919-366-79-35. Мероприятие для возрастной категории 18+