Свердловская область встретила Новый год с рекордным приливом туристов
Фото: Юлия Кольтенберг
Более 320 тысяч туристов посетили Свердловскую область в новогодние каникулы. Этот показатель на 10% превысил аналогичные данные прошлого года. Столица региона, Екатеринбург, стала главным центром притяжения с ростом спроса на 22%.
Такими данными поделился губернатор Денис Паслер. Такой приток туристов он объясняет разнообразием уникальных мест Среднего Урала. Так, только природные парки «Оленьи Ручьи» и «Бажовские места» в новогодние праздники посетили около 7 тысяч туристов.
Значительный интерес вызвали и культурно-исторические объекты. Невьянский музей-заповедник принял 7 тысяч гостей, а музей «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле — 3,8 тысячи. Рождественская ярмарка в Верхотурье собрала более 2,6 тысячи человек. Популярными стали и тематические маршруты. Национальными турами «Демидовский» и «Императорский» за дни зимних каникул воспользовались более четырёх сотен человек.
«Зима только набирает обороты, поэтому продолжаем встречать любителей мороза и снега на Среднем Урале»,
— заключает Денис Паслер.
