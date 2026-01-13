Возрастное ограничение 18+
Метеорологи предупреждают о смоге в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Метеорологи «Уральского гидрометцентра» объявили предупреждение о смоге в Свердловской области из-за безветренной погоды.
По их прогнозам, смог продержится до 26 января.
«С 20.00 19 января до 20.00 26 января на территории региона сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
