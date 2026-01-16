Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге прооперировали девушку с редкой врождённой патологией – кистой урахуса
Фото: Минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге прооперировали 18-летнюю девушку с редкой врождённой патологией – кистой урахуса, которая встречается у одного человека из 50 тысяч.
Как объяснили в официальном телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», киста урахуса – это полость в остатке эмбрионального мочевого протока, которая в редких случаях может воспаляться. Она была у девушки с рождения, но до подросткового возраста никак себя не проявляла.
С первыми симптомами пациентка столкнулась во время учёбы в школе. На какой-то период времени проблема пропадала, но в 2025 году она вернулась, и тогда девушка обратилась в больницу. Детские врачи поставили диагноз, но, поскольку в это время ей исполнилось 18 лет, её направили на операцию во взрослую больницу – в ЦГБ №7.
Кисту вырезали малоинвазивным методом – через три прокола. После операции пациентка быстро пришла в себя. Особых ограничений для неё сейчас нет, кроме запрета на интенсивную физическую нагрузку на месяц, чтобы сформировались рубцы. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как объяснили в официальном телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», киста урахуса – это полость в остатке эмбрионального мочевого протока, которая в редких случаях может воспаляться. Она была у девушки с рождения, но до подросткового возраста никак себя не проявляла.
«Следствием этой аномалии могут быть боли внизу живота, выделения из пупка, при осложнениях возможны прорыв в брюшную полость и перерождение клеток в злокачественные»,
– объяснили врачи.
С первыми симптомами пациентка столкнулась во время учёбы в школе. На какой-то период времени проблема пропадала, но в 2025 году она вернулась, и тогда девушка обратилась в больницу. Детские врачи поставили диагноз, но, поскольку в это время ей исполнилось 18 лет, её направили на операцию во взрослую больницу – в ЦГБ №7.
Кисту вырезали малоинвазивным методом – через три прокола. После операции пациентка быстро пришла в себя. Особых ограничений для неё сейчас нет, кроме запрета на интенсивную физическую нагрузку на месяц, чтобы сформировались рубцы. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Родителей подростков, порезавших сверстника, обязали выплатить моральную компенсацию в Верхней Пышме
13 января 2026
13 января 2026