В Невьянске школьным автобусам запретили ходить по четырём улицам из-за плохого состояния дорог





– сказали в управлении. «Данная превентивная мера направлена на исключение любых рисков при перевозке детей. Помимо этого, решается вопрос о составлении материалов по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении организации за неисполнение в срок законных предписаний»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Свердловской области запретила школьным автобусам ходить по четырём улицам в Невьянске из-за неудовлетворительного состояния дорог.Как объяснили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, ранее в адрес организаций, занимающихся содержанием дорог, были составлены 20 предписаний и 3 материала по статье 12.34 КоАП РФ за неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на подъездах к школам, и по шести предписаниям недостатки до сих пор не устранены.В связи с этим на улицах Мартьянова (на участке от дома №4 до дома №69), Профсоюзов, Красноармейская, Карла Маркса с 21 января движение школьных автобусов ограничено.Мероприятие для возрастной категории 18+