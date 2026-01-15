Возрастное ограничение 18+

В Невьянске школьным автобусам запретили ходить по четырём улицам из-за плохого состояния дорог

09.29 Среда, 21 января 2026
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области запретила школьным автобусам ходить по четырём улицам в Невьянске из-за неудовлетворительного состояния дорог.

Как объяснили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, ранее в адрес организаций, занимающихся содержанием дорог, были составлены 20 предписаний и 3 материала по статье 12.34 КоАП РФ за неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на подъездах к школам, и по шести предписаниям недостатки до сих пор не устранены.

В связи с этим на улицах Мартьянова (на участке от дома №4 до дома №69), Профсоюзов, Красноармейская, Карла Маркса с 21 января движение школьных автобусов ограничено.

«Данная превентивная мера направлена на исключение любых рисков при перевозке детей. Помимо этого, решается вопрос о составлении материалов по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении организации за неисполнение в срок законных предписаний»,

– сказали в управлении.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
