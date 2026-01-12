Возрастное ограничение 18+

В екатеринбургском зооприюте в срочном порядке делают ремонт

21.12 Вторник, 20 января 2026
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Приюту для больных и травмированных животных «Клякса» пришло время делать ремонт. Это необходимо не для «красоты», а в санитарных целях.

Деревянные домики, в которых живут приютские кошки, служат уже более пяти лет, и теперь требуется не просто косметическое обновление, а полноценная санитарная обработка. Дерево, являясь натуральным материалом, накапливает болезнетворные бактерии и микробы, что увеличивает риск заражения у подопечных.

Администрация приюта уже сделала первые шаги для защиты от эпидемий: были приобретены бактерицидные рециркуляторы, кварцевые лампы и озонатор для обеззараживания воздуха. Также удалось подготовить отдельное помещение для временного переселения животных на время работ. Однако для самого ремонта необходимы дорогостоящие специализированные материалы.

Главная статья расходов — специальная краска с антимикробными свойствами, которая используется в медицинских учреждениях. Она создаёт поверхность, препятствующую размножению патогенов. Одно ведро такой краски весом 9 кг стоит 14 500 рублей, а на каждое помещение требуется как минимум два ведра.

В связи с этим «Клякса» обращается к горожанам с просьбой о помощи в сборе средств на закупку необходимых материалов. Любой посильный вклад можно сделать по следующим реквизитам:

Мероприятие для возрастной категории 18+

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
