В екатеринбургском зооприюте в срочном порядке делают ремонт

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Приюту для больных и травмированных животных «Клякса» пришло время делать ремонт. Это необходимо не для «красоты», а в санитарных целях.Деревянные домики, в которых живут приютские кошки, служат уже более пяти лет, и теперь требуется не просто косметическое обновление, а полноценная санитарная обработка. Дерево, являясь натуральным материалом, накапливает болезнетворные бактерии и микробы, что увеличивает риск заражения у подопечных.Администрация приюта уже сделала первые шаги для защиты от эпидемий: были приобретены бактерицидные рециркуляторы, кварцевые лампы и озонатор для обеззараживания воздуха. Также удалось подготовить отдельное помещение для временного переселения животных на время работ. Однако для самого ремонта необходимы дорогостоящие специализированные материалы.Главная статья расходов — специальная краска с антимикробными свойствами, которая используется в медицинских учреждениях. Она создаёт поверхность, препятствующую размножению патогенов. Одно ведро такой краски весом 9 кг стоит 14 500 рублей, а на каждое помещение требуется как минимум два ведра.В связи с этим «Клякса» обращается к горожанам с просьбой о помощи в сборе средств на закупку необходимых материалов. Любой посильный вклад можно сделать по следующим реквизитам:Мероприятие для возрастной категории 18+