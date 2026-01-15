Возрастное ограничение 18+
Снежные баталии пройдут в парке Маяковского на границе двух месяцев
Фото: Парк Маяковского/ vk.ru/ekbcpkio
В Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге в воздухе скоро будут свистеть снежные снаряды. Зимний турнир «Снежная заруба» запланирована на последний день января и первый день февраля.
Участники «Снежной зарубы» сразятся в снежки по строгим правилам японской игры юкигассен, которая превращает обычную забаву в захватывающее командное состязание. Основные групповые матчи развернутся на главной площади парка в субботу, 31 января. Самые упорные и слаженные команды, прошедшие отбор, сойдутся в решающих финальных играх в воскресенье, 1 февраля.
Но ещё до турнирных баталий, уже на этой неделе, в парке Маяковского устроят тренировочные битвы снежками. Они будут проходить в парке Маяковского у Главной сцены с 22 по 28 января. В будние дни тренировки запланированы с 17.00 до 19.00, а в выходные — с 15.00 до 17.00. Это отличная возможность отработать тактику и почувствовать командный дух. Сам турнирный уик-энд начнётся 30 января с официального открытия и жеребьёвки в Культурном Центре «Урал».
Желающим поучаствовать в «Снежной зарубе» необходимо собрать команду из 10 игроков и пройти регистрацию до 26 января через специальную онлайн-ссылку. Количество мест ограничено, организаторы допустят к играм первые успешно зарегистрированные коллективы. Мероприятие для возрастной категории 18+
