Свердловским лесничествам на штрафы от нарушителей закупили средства передвижения
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
В Свердловской области действует принцип компенсации экологического ущерба по схеме «нарушил — восстановил», — заверил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Денис Паслер. Средства от штрафов за нарушения природоохранного законодательства направляются на укрепление лесного хозяйства.
В прошлом, 2025 году, на штрафы от нарушителей было закуплено 19 единиц новой специализированной техники для нужд лесничеств. Два снегоболотохода передали Ивдельскому и Берёзовскому лесничествам. Три внедорожника «УАЗ Hunter» повышенной проходимости отдали на патрулирование Сысертского лесничества. Ирбитскому и Кушвинскому лесничествам купили 14 автономных фотоловушек, которые помогут фиксировать преступления браконьеров и «чёрных лесорубов».
Как отмечает свердловский губернатор, направление собранных штрафов на нужды лесных хозяйств области идёт параллельно с реализацией национального проекта «Экологическое благополучие», в рамках которого тоже идёт обновление и пополнения технических средств для защиты уральских лесов от пожаров и преступной человеческой деятельности.
