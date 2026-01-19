Свердловским лесничествам на штрафы от нарушителей закупили средства передвижения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области действует принцип компенсации экологического ущерба по схеме «нарушил — восстановил», — заверил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Денис Паслер. Средства от штрафов за нарушения природоохранного законодательства направляются на укрепление лесного хозяйства.В прошлом, 2025 году, на штрафы от нарушителей было закуплено 19 единиц новой специализированной техники для нужд лесничеств. Два снегоболотохода передали Ивдельскому и Берёзовскому лесничествам. Три внедорожника «УАЗ Hunter» повышенной проходимости отдали на патрулирование Сысертского лесничества. Ирбитскому и Кушвинскому лесничествам купили 14 автономных фотоловушек, которые помогут фиксировать преступления браконьеров и «чёрных лесорубов».Как отмечает свердловский губернатор, направление собранных штрафов на нужды лесных хозяйств области идёт параллельно с реализацией национального проекта «Экологическое благополучие», в рамках которого тоже идёт обновление и пополнения технических средств для защиты уральских лесов от пожаров и преступной человеческой деятельности. Мероприятие для возрастной категории 18+