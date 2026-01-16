Возрастное ограничение 18+
Непропустившую реанимобиль жительницу Новоуральска на полгода лишили водительских прав
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Женщина, которая в августе 2025 года не пропустила реанимобиль на улице Заречной в Новоуральске, на полгода лишалась водительских прав.
Как рассказали в официальном телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в августе 2025 года реанимобиль вёз в Екатеринбург пациента с подозрением на инфаркт. Специальные сигналы были включены, но на одном из перекрёстков машину реанимации не пропустила Kia Rio, что привело к столкновению автомобилей.
В суде водитель иномарки отрицала свою вину, утверждая, что она не видела и не слышала машину скорой. Однако суд посчитал её доводы несостоятельными.
Также судья обратил внимание на то, что женщина разговаривала с пассажиром, отвлекаясь от дороги.
В итоге суд лишил её водительских прав, признав виновной по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ – «Непредоставление преимущества транспортному средству, имеющему специальные цветографические схемы с включенными маячком и звуковым сигналом». Водитель обжаловала это постановление в Свердловском областном суде, но тот поддержал позицию суда первой инстанции и оставил его решение без изменений.
«Новоуральский городской суд, изучив все доказательства, включая видеозапись с места происшествия, пояснения водителя скорой помощи и медицинскую документацию о вызове, отклонил эти доводы. Судья установил, что специальные сигналы были включены, а видимость на перекрестке была хорошей»,
– рассказали в пресс-службе.
