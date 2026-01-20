Возрастное ограничение 18+

На 110 тысяч рублей оштрафовали гражданина Таджикистана за «резиновую квартиру» в Екатеринбурге

17.00 Вторник, 20 января 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Таджикистана Хасану Шоеву, который фиктивно прописывал в своей квартире иностранных граждан.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с июня по октябрь 2025 года Шоев регистрировал иностранных граждан в «резиновой квартире» на улице Индустрии, где за несколько месяцев прописалось 26 человек. Однако фактически они там не проживали. За прописку иностранцы платили до трёх тысяч рублей.

Свою вину Хасан Шоев признал в полном объёме. По его ходатайству уголовное дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства – без проведения судебного разбирательства.

Суд признал его виновным по статье 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», и в качестве наказания назначил штраф в размере 110 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
