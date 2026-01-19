Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупреждает о морозах до -42°C
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главное управление МЧС по Свердловской области предупреждает об аномальных морозах. В отдельных районах области ожидается понижение температуры до -42°C.
Перед выходом из дома уральцам рекомендуют есть и пить горячее, а также пользовать жирными кремами для защиты кожи лица и рук. Одеваться советуют в несколько слоёв, используя вещи из натуральных тканей и шерсти, а также термобельё.
В среду, 21 января, в Свердловской области ночью -28...-23°C, на севере и востоке до -33°C, на крайнем севере до -38°C; днём -27...-22°C, в горах и низинах до -32. В Екатеринбурге ночью -26...-24°C, днём -24...-22°C. Также ожидается небольшой снег. Ветер – 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В четверг, 22 января, в регионе ночью -37...-32°C, на севере и востоке до -42°C; днём -32...-27°C, при прояснении -22°C. В столице Урала ночью -34...-32, днём -29...-27°C. Преимущественно без осадков. Ветер – 1-6 м/сек.
В пятницу, 23 января, в области ночью -37...-32°C, на севере и востоке до -42°C; днём -29...-24°C, на севере до -19°C, на востоке до -34°C. В уральской столице ночью -34...-32, днём -29...-27. Преимущественно без осадков. Ветер – 1-6 м/сек.
«По возможности, откажитесь от поездок на автомобиле. Старайтесь оставаться дома»,
– советуют спасатели.
