Количество новых случаев ОРВИ и гриппа в Свердловской области выросло на 18,2%
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На прошлой неделе в Свердловской области зарегистрировали 25,4 тысячи новых случаев ОРВИ и гриппа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Рост заболеваемости санитарные врачи объясняют возвращением граждан к работе и учёбе после каникул, а также более активным обращением населения за медицинской помощью при проявлении симптомов.
Уральцев призывают соблюдать масочный режим и другие меры профилактики.
«Это выше прошлой недели на 18,2%, но ниже среднего многолетнего уровня на 13%»,
– отмечают в ведомстве.
