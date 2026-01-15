Возрастное ограничение 18+
Два отделения ГИБДД в Екатеринбурге начали работать ежедневно
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге изменится график работы двух отделений ГИБДД на Водительском проезде, 20 и улице 3-го Интернационала, 15.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, теперь они работают в ежедневном формате:
– по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 08.00 до 19.00;
– по вторникам и четвергам с 12.00 до 20.00.
«В новом режиме продолжительность рабочего дня в некоторые дни увеличена»,
– отметили в ГИБДД.
