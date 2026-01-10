«Уральские авиалинии» оштрафованы за задержки рейсов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку по обращениям пассажиров. Поводом стали многочисленные жалобы на нарушение прав потребителей при оказании авиауслуг.Проверка установила факты ненадлежащего оказания услуг авиаперевозчиком. В период с августа по октябрь 2025 года авиакомпания нарушила федеральные авиационные правила. Были необоснованно задержаны вылеты нескольких рейсов более чем на четыре часа. Речь идет о рейсах из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и Хабаровск. Также задерживались рейсы из Ташкента в Екатеринбург и из Сочи в Челябинск.По инициативе транспортного прокурора перевозчик был привлечён к административной ответственности. Основанием стала часть 2 статьи 14.4 Кодекса об административных правонарушениях. Суд назначил авиакомпании наказание в виде административного штрафа. Его размер составил 42 тысячи рублей. Решение уже вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+